Piazza Affari: scambi al rialzo per Philogen

(Teleborsa) - Avanza l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.



Il movimento di Philogen , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo di Philogen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,92 Euro e primo supporto individuato a 21,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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