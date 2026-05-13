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Piazza Affari: scambi al rialzo per Philogen

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Philogen
(Teleborsa) - Avanza l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.

Il movimento di Philogen, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Philogen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,92 Euro e primo supporto individuato a 21,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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