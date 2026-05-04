Piazza Affari: positiva la giornata per Philogen

(Teleborsa) - Bene l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , con un rialzo del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Philogen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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