Piazza Affari: positiva la giornata per Philogen
(Teleborsa) - Bene l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, con un rialzo del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Philogen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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