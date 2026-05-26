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Amphenol, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Amphenol, prevale lo scenario rialzista a New York
Seduta decisamente positiva per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che tratta in rialzo dell'8,25%.
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