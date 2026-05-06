Milano 14:43
49.468 +1,88%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 14:43
10.446 +2,23%
Francoforte 14:43
24.925 +2,15%

Antofagasta, prevale lo scenario rialzista a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Antofagasta, prevale lo scenario rialzista a Londra
Brilla la compagnia mineraria, che passa di mano con un aumento dell'8,79%.
Condividi
```