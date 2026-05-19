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Fair Isaac, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Fair Isaac, prevale lo scenario rialzista a New York
Ottima performance per l'azienda di analisi applicata, che scambia in rialzo del 4,69%.
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