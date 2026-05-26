Francoforte: rosso per Infineon

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia hi-tech tedesca , con un ribasso del 2,09%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Infineon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Infineon classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 76,4 Euro e primo supporto individuato a 74,46. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 78,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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