New York: in acquisto Micron Technology
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di microchip, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.
Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 870,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 829,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 912.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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