New York: in acquisto Micron Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di microchip , che sta mettendo a segno un rialzo del 13,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.





Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 870,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 829,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 912.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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