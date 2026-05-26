New York: in calo Tractor Supply

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti , che sta segnando un calo del 3,48%.



Lo scenario su base settimanale di Tractor Supply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Tractor Supply rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 31,26 USD, mentre i supporti sono stimati a 30,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 32,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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