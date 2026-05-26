New York: scambi negativi per Workday
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, con una flessione del 3,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Workday è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 121,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 131,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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