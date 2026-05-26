New York: scambi negativi per Workday

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , con una flessione del 3,29%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Workday è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 121,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 131,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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