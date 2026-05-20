New York: calo per Workday

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che passa di mano con un calo del 3,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Workday evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Workday rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Workday è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 126,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 122,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 130,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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