New York: calo per Workday
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che passa di mano con un calo del 3,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Workday evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Workday rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Workday è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 126,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 122,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 130,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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