Milano
16:49
49.002
+1,34%
Nasdaq
16:49
29.112
+1,02%
Dow Jones
16:49
49.676
+0,63%
Londra
16:49
10.391
+0,59%
Francoforte
16:49
24.649
+1,02%
Mercoledì 20 Maggio 2026, ore 17.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in calo Workday
New York: in calo Workday
Migliori e peggiori
,
In breve
20 maggio 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Sottotono il
fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che passa di mano con un calo del 3,36%.
Condividi
Leggi anche
New York: calo per Workday
Workday in discesa a New York
New York: i venditori si accaniscono su Workday
New York: rally per Workday
Titoli e Indici
Workday
-2,75%
Altre notizie
New York: positiva la giornata per Workday
New York: spinge in avanti Workday
New York: vendite diffuse su Workday
New York: scambi in positivo per Workday
New York: Workday in forte calo
New York: brillante l'andamento di Workday
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto