New York: vendite diffuse su AutoZone

(Teleborsa) - Scende sul mercato il rivenditore di ricambi e accessori per auto , che soffre con un calo dell'8,56%.



La tendenza ad una settimana di AutoZone è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di AutoZone ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3.210,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3.376,1, mentre il primo supporto è stimato a 3.045,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```