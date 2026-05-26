New York: vendite diffuse su AutoZone
(Teleborsa) - Scende sul mercato il rivenditore di ricambi e accessori per auto, che soffre con un calo dell'8,56%.
La tendenza ad una settimana di AutoZone è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di AutoZone ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3.210,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3.376,1, mentre il primo supporto è stimato a 3.045,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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