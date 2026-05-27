Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 17:56
29.846 -0,52%
Dow Jones 17:56
50.620 +0,31%
Londra 17:35
10.505 +0,13%
Francoforte 17:35
25.178 -0,03%

New York: vendite diffuse su Raymond James Financial

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su Raymond James Financial
Si muove in perdita la banca d'investimento statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,54% sui valori precedenti.
Condividi
```