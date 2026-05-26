Milano 13:30
50.079 -0,28%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:30
10.526 +0,57%
Francoforte 13:31
25.251 -0,55%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Technoprobe
Retrocede l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un ribasso del 2,08%.
Condividi
```