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Male Technoprobe sul mercato azionario di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Male Technoprobe sul mercato azionario di Piazza Affari
Si muove in perdita l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,36% sui valori precedenti.
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