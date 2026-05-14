Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un rialzo del 2,16%.
Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Technoprobe confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,69 Euro con primo supporto visto a 18,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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