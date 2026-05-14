Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , con un rialzo del 2,16%.



Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Technoprobe confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,69 Euro con primo supporto visto a 18,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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