Piazza Affari: balza in avanti Technoprobe

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che lievita dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Technoprobe sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,95 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 30,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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