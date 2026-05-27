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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,28%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,28%
Indice SSE -1,28% a quota 4.099,23 all'apertura pomeridiana.
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