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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,56%

SSE a 4.087,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,56%
Indice SSE -1,56% a quota 4.087,86 all'apertura pomeridiana.
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