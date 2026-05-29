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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,25%

SSE a 4.083,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,25%
Indice SSE -0,25% a quota 4.083,62 all'apertura pomeridiana.
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