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Eurozona: accelera l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: accelera l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In forte aumento l'indice europeo del settore auto e ricambi, che con il suo +1,9% avanza a quota 457,06 punti.
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