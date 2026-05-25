Milano 17:35
50.220 +1,43%
Nasdaq 22-mag
29.482 +0,42%
Dow Jones 22-mag
50.580 +0,58%
Londra 22-mag
10.466 0,00%
Francoforte 17:35
25.389 +2,01%

Eurozona: seduta euforica per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: seduta euforica per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Si muove con il vento in poppa l'indice europeo del settore auto e ricambi, che arriva a 458,94 punti.
Condividi
```