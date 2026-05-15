Milano 15:45
49.040 -2,02%
Nasdaq 15:45
29.085 -1,67%
Dow Jones 15:45
49.552 -1,02%
Londra 15:45
10.189 -1,77%
Francoforte 15:45
23.940 -2,11%

Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata da dimenticare per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 443,83 punti, ritracciando dell'1,77%.
Condividi
```