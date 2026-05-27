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Francoforte: scatto rialzista per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scatto rialzista per Aixtron
Ottima performance per Aixtron, che scambia in rialzo del 5,16%.
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