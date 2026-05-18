Francoforte: andamento rialzista per Aixtron
(Teleborsa) - Balza in avanti Aixtron, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Aixtron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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