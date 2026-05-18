Francoforte: andamento rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Balza in avanti Aixtron , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,96%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Aixtron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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