Milano 10:03
49.388 -1,32%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
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Londra 10:03
10.288 -0,82%
Francoforte 10:03
24.155 -1,23%

Pesante sul mercato di Francoforte Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Aixtron
Ribasso scomposto per Aixtron, che esibisce una perdita secca del 4,16% sui valori precedenti.
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