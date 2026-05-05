Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:00
28.037 +1,39%
Dow Jones 20:00
49.259 +0,65%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Aixtron, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Aixtron, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Brillante rialzo per Aixtron, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,35%.
Condividi
```