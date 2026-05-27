New York: giornata depressa per Nvidia
(Teleborsa) - Sottotono il chipmaker, che passa di mano con un calo del 2,46%.
L'andamento di Nvidia nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di chip, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 212,9 USD. Primo supporto visto a 207,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 205,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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