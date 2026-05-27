New York: ingrana la marcia AppLovin

(Teleborsa) - Brilla la piattaforma tecnologica di applicazioni , che passa di mano con un aumento del 5,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,22%, rispetto a +3,89% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di breve periodo di AppLovin mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 555,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 524,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 586,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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