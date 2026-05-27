New York: nuovo spunto rialzista per Boeing

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'aereonautica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gigante aerospaziale statunitense , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 220,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 226,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 217,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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