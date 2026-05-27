New York: vendite diffuse su Fortinet
(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader nel settore della sicurezza informatica, che soffre con un calo del 5,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fortinet, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Fortinet sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 130 USD. Possibile una discesa fino al bottom 125,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 134,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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