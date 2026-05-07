Fortinet vola a Wall Street dopo primo trimestre brillante

Rivista al rialzo guidance ricavi 2026

(Teleborsa) - Le azioni Fortinet volano al Nasdaq - di circa il +20% a oltre 107 dollari - sostenute dai brillanti risultati del primo trimestre 2026 e dopo che la società di Cybersecurity ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per l'intero anno.



Fortinet ha comunicato fatturazioni nel primo trimestre pari a 2,09 miliardi di dollari, in crescita del 30,6% su base annua, ben al di sopra delle aspettative degli analisti, che si attestavano intorno a 1,82 miliardi di dollari. I Ricavi sono saliti del 20,1% a 1,85 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione non-GAAP ha raggiunto 0,82 dollari, superando le previsioni di Wall Street di oltre il 30%.



Alla luce di questi risultati l'azienda prevede per il secondo trimestre 2026: Ricavi compresi tra 1,830 e 1,930 miliardi di dollari; Fatturato compreso tra 2,090 e 2,190 miliardi di dollari; Utile netto diluito non-GAAP per azione compreso tra 0,72 e 0,76 dollari.



Fortinet ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per il 2026, portandole al 15% su base annua. In dettaglio, per l'intero esercizio la società si aspetta: ricavi compreso tra 7,710 e 7,870 miliardi di dollari; ricavi da servizi compreso tra 5,090 e 5,150 miliardi di dollari; Incassi compresi tra 8,800 e 9,100 miliardi di dollari; Utile netto diluito non-GAAP per azione compreso tra 3,10 e 3,16 dollari.

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