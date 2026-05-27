New York: netto calo registrato da Raymond James Financial
(Teleborsa) - A picco la banca d'investimento statunitense, che presenta un pessimo -5,54%.
Lo scenario su base settimanale di Raymond James Financial rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Raymond James Financial si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 149,6 USD. Supporto stimato a 140,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 158,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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