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Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 2,11%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.792,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 2,11%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -2,11% e termina gli scambi a 24.792,76 punti.
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