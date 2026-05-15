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Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,59%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.968,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,59%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,59% e termina gli scambi a 25.968,37 punti.
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