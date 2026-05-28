Francoforte: andamento rialzista per Hensoldt
(Teleborsa) - Bene Hensoldt, con un rialzo dell'1,86%.
La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Hensoldt. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 87,45 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 84,93. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 83,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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