Francoforte: movimento negativo per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che mostra un decremento dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hannover Rueck, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso delle assicurazioni, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 234,9 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 237,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 233,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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