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Francoforte: rosso per Hannover Rueck

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Hannover Rueck
Seduta in ribasso per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che mostra un decremento dell'1,98%.
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