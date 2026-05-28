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Francoforte: rosso per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Evotec
Ribasso composto e controllato per Evotec, che presenta una flessione del 3,10% sui valori precedenti.
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