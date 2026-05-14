Milano 13:31
49.927 +0,90%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 13:31
10.369 +0,43%
Francoforte 13:31
24.461 +1,34%

Francoforte: andamento sostenuto per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Evotec
Rialzo marcato per Evotec, che tratta in utile del 3,30% sui valori precedenti.
Condividi
```