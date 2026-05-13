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Evotec, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Evotec, quotazioni in calo a Francoforte
Ribasso scomposto per Evotec, che esibisce una perdita secca del 10,39% sui valori precedenti.
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