New York: al centro degli acquisti Agilent Technologies

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di strumenti di misura elettronici , che scambia in rialzo del 15,82%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Agilent Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,92%, rispetto a +1,21% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Agilent Technologies mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 137,4 USD. Rischio di discesa fino a 131 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 143,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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