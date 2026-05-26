Milano 17:35
49.899 -0,64%
Nasdaq 20:07
29.931 +1,53%
Dow Jones 20:07
50.374 -0,41%
Londra 17:35
10.491 +0,24%
Francoforte 17:35
25.185 -0,80%

New York: al centro degli acquisti Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Teradyne
Rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,99%.
Condividi
```