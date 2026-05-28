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Francoforte 16:14
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In evidenza Agilent Technologies sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Agilent Technologies sul listino di New York
Ottima performance per il produttore di strumenti di misura elettronici, che scambia in rialzo del 15,82%.
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