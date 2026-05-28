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New York: in rally First Solar

Migliori e peggiori
New York: in rally First Solar
(Teleborsa) - Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano con un aumento dell'11,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di First Solar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso First Solar rispetto all'indice.


Lo status tecnico di First Solar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 316,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 284,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 349,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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