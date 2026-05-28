New York: in rally First Solar

(Teleborsa) - Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che passa di mano con un aumento dell'11,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di First Solar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso First Solar rispetto all'indice.





Lo status tecnico di First Solar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 316,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 284,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 349,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```