New York: ingrana la marcia Palantir Technologies
(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palantir Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 135,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 142,1. Il peggioramento di Palantir Technologies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 130,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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