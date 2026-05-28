New York: mette il turbo AppLovin

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che tratta in rialzo del 5,71%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,46%, rispetto a +3,22% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Tecnicamente, AppLovin è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 616,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 572,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 661,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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