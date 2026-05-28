New York: rosso per Caterpillar

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante delle macchine movimento terra , in flessione del 2,39% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,79%, rispetto a +0,89% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 898,2 USD e primo supporto individuato a 882,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 914,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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