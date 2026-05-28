New York: rosso per Caterpillar
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, in flessione del 2,39% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,79%, rispetto a +0,89% dell'indice americano).
L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 898,2 USD e primo supporto individuato a 882,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 914,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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