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New York: seduta molto difficile per Tyson Foods

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per Tyson Foods
(Teleborsa) - A picco il principale produttore mondiale di carni bovine, avicole e suine, che presenta un pessimo -4,82%.

La tendenza ad una settimana di Tyson Foods è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Tyson Foods è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 64,03 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,84. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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