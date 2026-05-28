New York: seduta molto difficile per Tyson Foods

(Teleborsa) - A picco il principale produttore mondiale di carni bovine, avicole e suine , che presenta un pessimo -4,82%.



La tendenza ad una settimana di Tyson Foods è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Tyson Foods è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 64,03 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,84. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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