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New York: seduta molto difficile per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Lumentum Holdings
Si muove in perdita la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,94% sui valori precedenti.
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